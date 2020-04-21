اتهام وزير الشرطة في ليسوتو بانتهاك قواعد حظر شراء الكحول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واجه وزير الشرطة في ليسوتو، ليلوأونولو موراموتسي، اليوم الثلاثاء، اتهاما بمخالفة اللوائح الجديدة المطبقة على شراء الكحول في البلاد، التي تم فرضها أثناء الإغلاق المفروض للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم الشرطة مبيتي موبيلي أنه تم إلقاء القبض على موراموتسي أمس الاثنين بعد ذهابه لشراء الكحول وهو يستقل سيارة حكومية.

ويُحظر شراء الكحول بموجب الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي الإجراءات التي من المفترض أن يشرف موراموتسي على تنفيذها.

تم إحضار موراموتسي، الذي يملك متجرا لبيع الخمور في العاصمة ماسيرو ، لاستجوابه ليلة أمس الاثنين.

ومثل أمام محكمة الصلح في ماسيرو اليوم الثلاثاء بعد قضاء الليلة الماضية خلف القضبان وتم الإفراج عنه بكفالة.

وذكر مسؤولون أنه من المتوقع أن يمثل للمرة الثانية أمام المحكمة في 20 أيار/مايو.

يشار إلى أن ليسوتو لم تسجل أية حالات إصابة مؤكدة بكوفيد- 19.