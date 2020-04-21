 رئيس الحكومة المغربية: الخروج من الحجر الصحي سيكون وفق استراتيجية واضحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الحكومة المغربية: الخروج من الحجر الصحي سيكون وفق استراتيجية واضحة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:48 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:48 م

كشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن الخروج من الحجر الصحي بسبب انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" "عمل يحتاج إلى استراتيجية خاصة .

وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين حول موضوع "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا"، أن لجنة القيادة تعمل على دراسة طريقة الخروج من الحجر الصحي، وأنها تضع عدة سيناريوهات محتملة، مشددا على أنه من المحتمل أن يكون الخروج منه "بطريقة تدريجية أو أن يكون محليا أو إقليميا.

واضاف رئيس الحكومة مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن كيفيات الخروج في الوقت المناسب، وبعد التشاور بشأنه مع القطاعات المعنية، "علما أننا نرحب بكل الآراء وسنتبع خطة لذلك".

وشدد رئيس الحكومة على أهمية الالتزام بمقتضيات الحجر الصحي وعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى، منبها إلى أن التوفر على رخصة.


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