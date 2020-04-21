محي الدين: يمكن لمصر الاستفادة من تقلبات أسعار النفط بخفض تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة

الخازندار: أسعار السلع والمعادن ستشهد تذبذب كبير خلال الفترة المقبلة نتيجة تقلبات أسعار النفط

قال محمود محي الدين، المبعوث الخاص لأجندة التمويل لعام 2030 لأمم المتحدة، إن التلقبات التي شهدتها أسعار النفط يمكن أن تستفاد منها مصر في تخفيض تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة، متوقعا أن تستفيد مصر من تلقبات أخري في سوق النفط ولكن علي المدي الطويل.

وأشار محيي الدين، خلال لقاء عبر تطبيق zoom، المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم بعنوان (كيف تستعد مصر للواقع الجديد)، إلى أن العالم لم يصل بعد إلي مرحلة الكساد وأننا الآن في مرحلة الركود، موضحا أن دائما عندما نمر بمثل تلك الازمات الكبري لا يعود العالم كما كان ولذلك علينا إعادة النظر في الكثير من الاعتبارات الاقتصادية والسياسيات النقدية .

وأضاف محيي الدين أن علي مستوي الديون عالميا فإن المؤسسات العالمية لم تعطِ بعد أي معالجة بشأن الديون لبعض الدول وخاصة الفقيرة منها، ولكن ما حدث فقط تأجيلات لسداد الأقساط.

وعن وضع مصر الخاص بالمديونيات الخارجية، أشار محي الدين إلى أن مؤسسة "ستاندر اند بوز" أوضحت أن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للديون قصيرة المدي، وأن غالبية المديونيات الخاصة بمصر طويلة المدي.

ومن جانبه قال هشام الخازندار ، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إن الأسعار على مستوى السلع والمعادن ستشهد تذبذب كبير بعد التغيرات التي شهدتها أسعار النفط ، وأن ما حدث في سوق النفط أمس يعكس التغيرات التي ستشهدها العديد من القطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة .

وأشار إلى أن الأزمة الحالية تحولت إلي أكبر أزمة اقتصادية منذ عام 1929، وأن هناك عالم جديد بعد ازمة كورونا غير الذي كان قبل 4 أشهر، موضحا أن الأزمة لو حدثت قبل 4 سنوات كان وضع مصر سيكون صعب للغاية فكل من الاحتياطي النقد الأجنبي والميزان التجاري في أوضاع جيدة ونسب النمو كانت مرتفعة كما كان هناك معدلات التضخم في انخفاض وتراجع بشكل جيد في اسعار الفائدة.

تابع أن انعكاس تلك الأزمة على مصر يكون في تراجع تحويلات العاملين بالخارج، خاصة أن غالبيتها قادمة من دول الخليج التي تأثرت بالأزمة بشكل كبير.

وعن السياحة، أوضح الخازندار أن الوضع لم يعود كما كان من قبل كما أن أنماط السفر ستتغير بشكل كبير بعد ازمة كورونا ويجب أن نكون مستعدين لذلك.

وأضاف أن الإعلان عن دعم الاقتصاد ب100 مليار جنيه قرار إيجابي جدا ولكن لا بد من تحديد أوجه الاستثمار الخاصة في ظل الأزمة الراهنة، موضحا أن على الدولة وضع ركائز أساسية لحماية جميع الشركات الصغيرة منها والكبيرة للحفاظ على العمالة الخاصة بهم دون مساس لهم من تخفيض أجورهم أو الاستغناء عنهم.

ومن جانبه قال طارق توفيق ، نائب رئيس اتحاد الصناعات، إن الدرس المستفاد من الأزمة الحالية هو أن تنظر الدولة للمصادر النقد الأجنبي وهو عدم اللاعتماد على مصادر متغيرة كالسياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وأوضح توفيق، أن الاقتصاد المصري متنوع فيمتلك مقومات كبيرة في القطاعات الصناعية والزراعية ونملك القاعدة العريضة التي يمكنا البناء عليها والعودة بشكل جيد بعد تلك الأزمة بخلاف العديد من الدول.