اتحاد الجامعات العربية ينشئ منصة إلكترونية للتعلم عن بعد للطلبة العرب

قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، إن الاتحاد أنشأ منصة التعلم الإلكتروني بهدف توفير التعلم عن بعد للطلبة العرب وفي مختلف المستويات الأكاديمية في مسعى لديمومة العملية الدراسية بسبب تعطل الجامعات العربية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور سلامة - في بيان لاتحاد الجامعات العربية بالأردن اليوم الثلاثاء - أن هذه المنصة تتضمن نظام الفصول الافتراضية والمحاضرات المسجلة المتزامنة وإدارة المساقات الدراسية وغرفة اجتماعات افتراضية وقاعة افتراضية لكل مادة دراسية إضافة إلى غرفة دراسية لوضع المواد التعليمية.

وأكد أن الاتحاد سيقدم نموذجا مميزا للتعليم عن بعد، موضحا اتخاذ ما يلزم من تدابير للحيلولة دون عرقلة تعليم طلبتنا في الجامعات العربية ونحن مستعدون لاتخاذ كافة الإجراءات أمام جميع السيناريوهات المحتمل.

وشدد على دقة هذه المرحلة التي تتطلب منا جميعا تكاتف الجهود والتعاون، مؤكدا حرص الاتحاد على مصلحة جميع الطلبة في الجامعات العربية وحقهم في التعليم والمعرفة.

وقال سلامة، إن التعليم الإلكتروني من أهم أنماط التعليم والتعلم في الوقت الحاضر لما يمثله من ضرورة لا غنى عنها لتطوير النظم التعليمية وتحسين الجوانب المختلفة للتعلم بحيث يتسلح الطالب الخريج بالمعرفة والمهارة اللازمة لمواجهة التحديات في سوق العمل.

وأضاف أن الاتحاد يسعى لتطوير عملية التعليم والتعلم في جامعات العربية من خلال الانتقال إلى بيئة تعليمية تفاعلية متميزة للإسهام في تحقيق أفضل المخرجات التعليمية وتدريب ومساعدة أعضاء هيئة التدريس عملياً وتقنياً على تصميم وتطوير وتنفيذ المحتوى الإلكتروني للمساقات التي يتم تدريسها في الجامعات وتنمية وتطوير مهارات الاتصال والتفكير الإبداعي والنقدي للطلاب، وضبط جودة العمل والمنتج في مجال التعليم الإلكتروني.