الصحة الهولندية: اختبار 7 تطبيقات لتعقب كورونا كشف عن عيوب رئيسية

كشفت وزارة الصحة الهولندية اليوم الثلاثاء أن اختبارا جرى على 7 تطبيقات لتعقب فيروس كورونا كشف عن أوجه قصور رئيسية تجعلها جميعا غير صالحة للاستخدام الرسمي.

وأوضحت الوزارة، لمحطة تليفزيون محلية، أن ستة من التطبيقات السبعة بها عيوب أمنية، بينما السابع به مشكلة في البيانات.

كما أعلنت لجنة تتألف من خبراء تقنيين وخبراء في حماية البيانات، بالإضافة إلى محامين ومختصين في المجال الصحي، أن جميع التطبيقات التي تم اختبارها تقريبا بها عيوب في التصميم.

وتتطلع الحكومة الهولندية لاستخدام تطبيق يمكن للجمهور إدخال البيانات عليه والسماح للسلطات بتعقب حالات الإصابة بفيروس كورونا ومن ثم احتمال تخفيف إجراءات الإغلاق.

ومن المفترض أن يقوم التطبيق، الذي يتم تحميله على الهواتف المحمولة، بتحذير المواطنين إذا كانوا بالقرب من شخص مصاب بالفيروس. إلا أن الحكومة أوضحت أن استخدامه سيكون بصورة طوعية .