إلغاء مهرجان أكتوبر فيست البافاري بسبب جائحة كورونا

أعلنت ولاية بافاريا الألمانية اليوم الثلاثاء إلغاء مهرجانها الشهير "أكتوبر فيست" في ميونخ هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر: "إنه لأمر مؤلم لنا. إنه لأمر مؤسف للغاية"، مضيفا أن إقامة مهرجان بمثل هذا الحجم والدولية في ظل هذه الظروف يعني خطرا مرتفعا للغاية.

ومن جانبه، قال عمدة مدينة ميونخ، ديتر رايتر، إن هذه لحظة شعورية صعبة، كما أنها لحظة صعبة من الناحية الاقتصادية على المدينة.

وكان من المخطط إقامة المهرجان خلال الفترة من 19 سبتمبر حتى 4 أكتوبر المقبل هذا العام. وكان من المتوقع أن يزور المهرجان هذا العام نحو 6 ملايين زائر من أنحاء العالم.

ويُقام المهرجان في مروج واسعة مقام عليها خيام، حيث يستمتع الزائرون بداخلها بأفضل مشروبات الجعة في ميونخ.

وبسبب الحشود الكبيرة التي تتشكل حتى خارج الخيام وفي شوارع المدينة، فإن ذلك يعني أنه من الصعب اتباع قواعد المسافات التباعدية بين الأفراد المطبقة في ألمانيا حاليا، والتي يوصى بألا تقل عن متر ونصف.

يُذكر أن الحكومة الألمانية الاتحادية اتفقت مع الولايات يوم الأربعاء الماضي على حظر الفعاليات الكبيرة حتى نهاية أغسطس المقبل في إطار مكافحة الجائحة.