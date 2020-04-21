 أوستريان أيرلاينز تعتزم خفض طاقتها التشغيلية بنسبة 20% حتى 2022 - بوابة الشروق
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أوستريان أيرلاينز تعتزم خفض طاقتها التشغيلية بنسبة 20% حتى 2022

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:07 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 10:07 م

تعتزم شركة الطيران النمساوية "أوستريان أيرلاينز"، خفض طاقتها التشغيلية بنسبة 20% تقريبا حتى عام 2022، مشيرة إلى أنها تتوقع تراجع الطلب على الطيران خلال العام الحالي، إلى ما بين 25% و50% من مستواه قبل تفجر أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ثم 75% من هذا المستوى عام 2021.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية تعتزم تقليص حجم أسطولها الجوي من 80 طائرة حاليا إلى 60 طائرة بحلول 2022.

ووفقا لخطة الشركة فإنها تعتزم إحالة ثلاث طائرات قديمة من طراز بوينج 767 و18 طائرة من طراز داش و7 طائرات أيرباص ايه 319 إلى التقاعد.

وأكدت الشركة رغبتها في المحافظة على اكبر عدد من العمال لديها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها صناعة الطيران على مستوى العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد


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