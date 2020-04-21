كوريا الجنوبية: لا أنشطة غير طبيعية في كوريا الشمالية

أفاد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بأن سول لم ترصد أي علامات "غير طبيعية" قد تشير إلى أن الزعيم الشمالي كيم جونج أون يواجه مشكلة صحية خطيرة.

يأتي هذا استجابة لبعض التقارير الإعلامية التي تفيد بأن كيم قيد الرعاية الصحية في المستشفى بعد خضوعه لجراحة، فقد أشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن الولايات المتحدة تنظر في أخبار استخبارية تفيد بأن الزعيم الشمالي في "خطر شديد"، نقلا عن مسؤول أمريكي لم يُكشف عن اسمه.

وقال المتحدث باسم البيت الأزرق كانغ من-سيوك، في رسالة نصية للمراسلين -نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- فيما يتعلق بهذه الأخبار "لا يمكننا تأكيد أي شيء ولم نلحظ أي أنشطة غير طبيعية في كوريا الشمالية".