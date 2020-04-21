ساب الألمانية للبرمجيات تحقق أرباحا في الربع الأول

أعلنت شركة البرمجيات الألمانية العملاقة "ساب" اليوم الثلاثاء تحقيق أرباح بقيمة 811 مليون يورو (879 مليون دولار) خلال الربع الاول من العام الحالي، بعد حساب الضرائب، مقابل خسائر قدرها 108 ملايين يورو خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووصل الربح الأساسي للسهم الواحد خلال الربع الأول من العام 68ر0 يورو، مقابل خسارة قدرها 10ر0 يورو للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كانت الشركة الألمانية سجلت خلال الربع الأول من العام الماضي أول خسائر ربع سنوية لها منذ 17 عاما بسبب الاستثمارات الكبيرة التي تضمنتها خطة إعادة هيكلة الوظائف.

وأظهر أحدث تقرير للشركة أن مكافآت الموظفين، استنادا إلى سعر السهم، كانت ضعيفة لأن سعر السهم لم يرتفع بقوة. يذكر أن عددا كبيرا من موظفي "ساب" يحصلون على مكافآتهم وفقا لأرتفاع أسعار السهم.

ووصل إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 52ر6 مليار يورو، مقابل 09ر6 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 7 في المئة سنويا.

وأشارت الشركة إلى أن نشاطها الاقتصادي خلال أول شهرين من العام الحالي كان جيدا، في حين تزايدت حدة أزمة جائحة كورونا سريعا خلال الشهر الأخير من الربع الأول.

وأضافت الشركة أنه تم تأجيل قدر كبير من أنشطتها الجديدة نتيجة الجائحة، مما أدى إلى تراجع كبير في عائدات نشاط ترخيص استخدام البرمجيات مقارنة بالعام الماضي.

وأعلنت الشركة أنها لا تعتزم إعادة شراء المزيد من أسهمها خلال العام الحالي، مع الإبقاء على المستهدف للتوزيعات النقدية في حدود 58ر1 يورو للسهم عن العام الحالي ككل، دون تغيير. كما اضطرت الشركة إلى خفض توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأعلنت "ساب" أن جينيفر مورجان، الرئيسة التنفيذية المشاركة التي تولت منصبها قبل ستة أشهر فقط سترحل عن الشركة في نهاية نيسان/أبريل الحالي، وأن كريستيان كلاين سيتولة إدارة المجموعة بمفرده.