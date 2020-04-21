 محافظ القاهرة يتابع سير العمل بالمصانع للتأكد من الإجراءات الوقائية من كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ القاهرة يتابع سير العمل بالمصانع للتأكد من الإجراءات الوقائية من كورونا

محمد عبد الناصر:
نشر فى : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 7:10 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 7:10 م

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه تابع سير العمل بعدد من المصانع وقدم للعاملين فيها التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد وقرب حلول شهر رمضان المبارك مع التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس "كورونا" خاصة في الظروف الحالية.

وأشاد محافظ القاهرة، في بيان اليوم الثلاثاء، بالتزام العاملين بمواقع العمل طوال الفترة الماضية، وحرصهم على الاستمرار في مواقعهم دعما للاقتصاد القومي، مؤكداً صرف جميع مستحقاتهم المالية وعدم فصل أي منهم.

الجدير بالذكر أن محافظ القاهرة خلال الجولة أعطى عدد من السلع الغذائية للعاملين بالمصانع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة مدى انتظام العمل بالمشروعات القومية والمصانع واستمرار عجلة التنمية.


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