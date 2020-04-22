عمدة المعتمدية: التزام الأفراد المنازل ساهم في رفع الحجر الصحي عن القرية

قال محمد زغلول، عمدة قرية المعتمدية، إن التزام الأفراد داخل المنازل خلال فترة الحجر الصحي التي أقرتها المحافظة على أهالي القرية، بعد ظهور عدد من إصابات فيروس كورونا، ساهم في عدم ظهور إصابات جديدة، فضلًا عن رفع الحجر عن القرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الثلاثاء، أن الحجر الصحي أثر على المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحجر في المقابل قدم خبرات استفاد منها أهل القرية.

وأوضح أن الحجر ساهم في تقليل الكثافات داخل الشوارع، لافتًا إلى أن العديد من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني قدمت المساعدات الملموسة للأهالي خلال فترة الحجر الصحي.

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية بكرداسة، والتي تبلغ تعدادها نحو 100 ألف نسمة، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي 14 يومًا والتأكد من سلامة المواطنين والمخالطين للحالات التي سبق إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة.