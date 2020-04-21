الغمري: لم نتسترد حتى الآن من الجانب السعودي قيمة رسوم تأشيرات العمرة الملغاة





أكدت شركات السياحة، عدم تنظيم أي رحلات عمرة خلال شهررمضان المقبل؛ بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن موسم العمرة لهذا العام انتهى عمليا، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتعليق صلاة التراويح للمواطنين بالحرم المكى وكافة المساجد ومنع الاعتكاف خلال رمضان، وذلك لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن حظر التجوال الذى تم فرضه كليا بعدد من المدن السعودية منها مكة والمدينة، وهوما يستحيل معه عمليا إقامة رحلات عمرة خاصة أن المتبقي من الموسم يبلغ نحو 50 يوما فقط.

وأشار الغمري إلى أن الشركات السياحية لم تسترد إلى الآن من الجانب السعودي قيمة رسوم تأشيرات العمرة وعدد من الخدمات الأخرى الخاصة برحلات العمرة التي تم إلغائها بسبب قرار السعودية فبراير الماضي بإيقاف إصدارتأشيرات العمرة وتعليق الرحلات الجوية لأجل غير محدد، بالرغم وضع تلك المبالغ بحسابات الشركات المصريةعبر السيستم السعودي "الايبان".

وذكر أن الشركات أعادت من حساباتها الخاصة أجزاءً من مستحقات المعتمرين بالنسبة للرحلات الملغاة خاصة أن شركات الطيران لم تعيد إلى الان قيمة التذاكر الملغاة، مشيرا إلى أن شركات السياحة أعادت للمواطنين مقدمات حجوزات رحلات عمرة رمضان.

ومن جهته قال اللواء محمد رضا داوود عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحةـ إنه رغم عدم إعلان السعودية بشكل رسمي عن انتهاء موسم العمرة إلا أن كافة المؤشرات تؤكد أن الموسم العمرة انتهى بشكل عملي خاصة بعد القرارات التى اتخذتها المملكة خلال شهر رمضان، مثمنًا الإجراءات التى تم اتخاذها لحماية أرواح ملايين المسلمين من المعتمرين وابناء الشعب السعودي.

وأضاف داود، أن الشركات ردت مقدم حجوزات المواطنين لرحلات عمرة شعبان ورمضان من حساباتها الشخصية للحفاظ على ثقة عملائها بها على ان تبدأ مفاوضتها مع الفنادق السعودية لاسترداد قيمة الحجوزات الملغاة أو ترحيلها للموسم المقبل.