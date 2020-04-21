كشف ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن الدور الذي لعبه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق للفريق، في تطوير مستواه رغم الفترة الصعبة التي مر بها النادي.

وقال راشفورد في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس» العالمية: «الأمر كان صعبًا، ولكن عند النظر إلى الوراء لـ5 أو 6 سنوات، كانت تلك اللحظات السبب في منحك الصلابة الذهنية، تطور مستواي كثيرًا كلاعب شامل في العامين تحت قيادة مورينيو».

وأضاف مهاجم مانشستر يونايتد: «عانينا من تذبذب في المستوى، عندما أنظر إلى الوراء أجد أنها كانت فترة صعبة، ولكنها جعلتني لاعبًا أفضل».

وعن تأثير إبراهيموفيتش على مستواه، قال راشفود: «كان يملك عقلية لم ألعب إلى جوارها من قبل، كان لا يهتم بما يقوله أي أحد سواء له أو عليه، ساعدتني تلك العقلية في التطور وخاصة مع وجود مورينيو».

جدير بالذكر أن راشفورد سجل تحت قيادة المدرب البرتغالي 28 هدفًا وصنع 20 آخرين.