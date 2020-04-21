موسكو: الاختبارات السريرية للقاح مضاد لكورونا قد تبدأ بحلول الصيف

أعلن مركز رصد الإصابات بفيروس "كورونا " المستجد في روسيا، اليوم الثلاثاء، أنه يقوم بدراسات على لقاح مضاد لفيروس كورونا، وستكون نتائجه نهائية بحلول نهاية شهر مايو المقبل، على أن تبدأ فيما بعد الاختبارات "السريرية " على الأشخاص في بداية الصيف المقبل.

وقال المتحدث باسم المركز الروسي، ألكسندر مياسنيكوف - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية- إن اللقاح المضاد لفيروس "كورونا " المستجد الذي تعمل وزارة الصحة الروسية على تطويره ، يشهد اختبارات ودراسات ستكون واضحة النتائج بحلول أوخر شهر مايو المقبل.

وأضاف أن هناك اختبارات واسعة للقاح ضد الفيروس وأنها تتطلب وقتا للوصول إلى نتائج فعالة، وستلي ذلك الاختبارات "السريرية " على الأشخاص.

وفي سياق متصل، أعلنت عمدة (موسكو ) اليوم افتتاح مستشفى الأمراض المعدية في ضواحي العاصمة، الذي تم بناؤه خلال فترة قياسية استغرقت شهرا تقريبا، مشيرا إلى استقبال المستشفى عشرين حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.