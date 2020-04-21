القبض على عضو برلمان معارض في أوغندا لتوزيعه طعاما على أبناء دائرته

ذكرت صحيفة (ديلي ميرور) الأوغندية، أن الشرطة ألقت القبض على عضو معارض في البرلمان لقيامه بتوزيع الطعام على أبناء دائرته الانتخابية، خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة ميتيانا على بعد 70 كيلومترا من العاصمة كامبالا.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية راشيل كاوالا، إنه أُلقى القبض على عضو البرلمان المستقل فرانسيس زاك في دائرته في ميتيانا لانتهاكه مرسوما رئاسيا بشأن توزيع الطعام خلال عملية الإغلاق الحالية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس يويري موسيفيني قد مد الأسبوع الماضي الإغلاق في جميع أنحاء البلاد حتى يوم 5 مايو المقبل، وتتضمن الإجراءات إغلاق الحدود، بما في ذلك مطار عنتيبي، أمام حركة السفر من الغروب حتى الفجر وفرض حظر تجول ووقف وسائل النقل العام.