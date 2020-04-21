أبو زيد: لن أترشح لاتحاد الكرة

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أعلن طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة لاتحاد الكرة.

صرح أبو زيد عبر قناة أون تايم سبورتس "مازال الوقت مبكرا للحديث عن الأمر، ويجب أن نشيد بالعمل الذي تقوم به اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حاليا".