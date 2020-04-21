أبو زيد: لن أترشح لاتحاد الكرة

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أعلن طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة لاتحاد الكرة.
صرح أبو زيد عبر قناة أون تايم سبورتس "مازال الوقت مبكرا للحديث عن الأمر، ويجب أن نشيد بالعمل الذي تقوم به اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حاليا".
وأضاف نجم الأهلي والكرة المصرية في الثمانينات "لكن حتى الآن غير وارد أن أترشح لانتخابات اتحاد الكرة".
ويدير اتحاد الكرة حاليا اللجنة الخماسية التي تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك بعد استقالة المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدة فور خسارة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا، وخروجه من دور الـ16 لكأس الأمم.