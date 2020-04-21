الكويت: تمديد تعطيل العمل في الجهات الحكومية حتى 28 مايو

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(د ب أ)

قرر مجلس الوزراء الكویتي الیوم الاثنین تمدید تعلیق العمل في كافة مؤسسات الدولة اعتبارا من 26 نيسان/أبریل الجاري حتى 28 آيار/مایو المقبل على أن یستأنف العمل في 31 آيار/مایو واعتبارھا أیام راحة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازیة لمواجھة فیروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن في وقت سابق عن تعطيل الهيئات الحكومية حتى 26 نيسان/أبريل الجاري.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر السیف، إن مجلس الوزراء قرر كذلك تمدید فترة الحظر الجزئي لتبدأ من الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة صباحا وذلك اعتبارا من الأول من شھر رمضان .

واستدرك المزرم قائلا "إن المجلس قرر أيضا السماح للمطاعم ومراكز تسويق الغذاء بتشغیل خدمة التوصیل خلال الشھر الفضیل في الفترة من الساعة الخامسة مساء وحتى الواحدة صباحا".

وأوضح المزرم أنه تم تكلیف وزارتي (الداخلیة) و(الإعلام) باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفي قراري الحجر المنزلي أو حظر التجول ونشر أسماء المخالفین عبر وسائل الإعلام والصحف الیومیة ووسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل "إن مجلس الوزراء كلفنا بمواجهة الآثار المترتبة على القرارات الإدارية المتخذة لحماية أرواح الناس من خلال (الحياة والمحيا)".

وأضاف الهاشل:"نحن أمام تحدي مزدوج لحماية الأرواح وأن لا تتأخر الإغلاقات للمنشآت والمؤسسات".