هولندا: عدد وفيات كورونا يقترب من الـ4000 والإصابات تتجاوز الـ34 ألفا

أعلنت وكالة الرعاية الصحية الهولندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 165 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد 3916 شخصًا.

وذكرت الوكالة، في بيان لها أورده موقع (دوتش نيوز) الهولندي، أن 34134 شخصًا ثبتت إصابتهم بالفيروس، منهم 729 إصابة جديدة تم تحديدها خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة وفاة 3916 شخصًا بسبب المضاعفات المرتبطة بالفيروس، حيث تم الإبلاغ عن 165 حالة جديدة.

وأضافت الوكالة الهولندية بما أنه لم يتم اختبار جميع الأشخاص المصابين بـ"كوفيد 19"، فإن العدد الحقيقي للإصابات أعلى مما هو مذكور في التقرير.

يُذكر أن الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" تجاوزت حاجز الـ176 ألف حالة وفاة، كما تم تأكيد إصابة أكثر من مليونين و541 ألف حالة، كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 686 ألف شخصا في جميع أنحاء العالم إلى الآن.