أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان؛ لقضاء الاحتياجات الضرورية في جميع المناطق والمدن.

وأوضحت حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة عصرًا.

وأضافت أنه سيتم السماح بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، مشيرة إلى أنه سيتم قصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة.

وأشارت إلى أنه سيتم استمرار منع سكان الأحياء السكنية، التي تخضع للعزل الصحي التام، من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.