رئيس وزراء كوريا الجنوبية يدعو المواطنين لمواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "جيونج سيه-جيون"، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تستأنف الغابات الترفيهية والمشاتل الزراعية العمل اعتبارا من غد الأربعاء وسط اتجاه تراجعي في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وصرح جيونج -في اجتماع المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة في سول- بأن هناك عددا كبيرا من المواطنين الراغبين في افتتاح المرافق الرياضية في الهواء الطلق، داعيا الحكومات الإقليمية إلى النظر في افتتاحها طالما أن الظروف الخاصة بالحجر الصحي في المرافق جاهزة.

وحث رئيس الوزراء المواطنين على الامتناع عن إقامة تجمعات اجتماعية للصداقة أو تناول الطعام بشكل جماعي قبل وبعد ممارسة الرياضة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأفاد بأن الحكومة تهدف إلى تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي مع ممارسة الحياة اليومية، وتعتبر البلاد في مرحلة متوسطة من خلال تخفيف بعض التدابير، مؤكدا أن الحكومة خففت التدابير في بعض المرافق، ولا تغيير في قواعد الحجر الصحي التي يلتزم بها المواطنون العاديون.

ودعا جيونج إلى مواصلة توخي الحذر للالتزام بقواعد الحجر الصحي، وارتداء كمامات الوجه عند اللقاء مع آخرين، والامتناع عن زيارة المرافق المزدحمة في الداخل باستثناء حالة ضرورية.