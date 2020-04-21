السياحة تلزم الفنادق والمطاعم بإنهاء التطهير قبل 25 أبريل

تلقت غرفة المنشأت السياحية برئاسة عادل المصري خطابا من عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشات الفندقية والسياحية، بشأن التنبيه على كافة الفنادق والمطاعم والمنشآت بضرورة انتهاء أعمال التعقيم والتطهير الوقائية قبل تاريخ ٢٥ أبريل الجاري، وإبلاغ الوزارة بذلك.

وأشارت الوزارة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومن بينها ان يتولى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار بالتنسيق مع غرفة المنشأت الفندقية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة من تعقيم كافة المنشآت الفندقية على مستوى محافظات الجمهوية وتقليل حجم التواجد بها لحين انتهاء فترة تعليق حركة الطيران.

وطالبت الوزارة بضرورة تسليط الضوء إعلاميا على هذه الإجراءات التي تستهدف تأمين المقاصد السياحية والتأكد من خلوها من أي أثار من فيروس كورونا في ضوء توجيهات وزير السياحة بذلك، مع تطبيق العقوبات المناسبة على المنشأت المخالفة.