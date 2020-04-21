استمرار ارتفاع شعبية تحالف ميركل المسيحي في استطلاعات الرأي

واصل التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تقدمه في استطلاعات الرأي على خلفية أزمة جائحة كورونا.

فقد ارتفعت شعبية التحالف المسيحي في استطلاع الرأي، الذي إجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 5ر38%.

وفي المقابل، تراجعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بمقدار نقطة مئوية ليحل في المرتبة الثالثة بنسبة 15% خلف حزب الخضر الذي استقرت نتيجته هذا الأسبوع عند نسبة 16%.

ولم تتغير نتيجة باقي الأحزاب الأخرى أيضا، حيث استقرت عند 5ر10% لدى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي و5ر7% عند "اليسار" و7% عند الحزب الديمقراطي الحر.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، يمكن استمرار الائتلاف الحالي بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي أو تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي والخضر، حال إجراء انتخابات تشريعية حاليا.

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 17 حتى 20 أبريل الجاري، 2020 ألمانيا.