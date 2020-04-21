رئيس الوزراء التايلاندي يدافع عن طلبه مساعدة الأثرياء للتخفيف من وطأة كورونا

قال رئيس الوزراء التايلاندي، إن الرسالة التي بعث بها ليطلب فيها من أغنى 20 شخصا في البلاد، المساعدة في التخفيف من وطأة فيروس كورونا المستجد، ليس بها أي أجندة خفية.

وقال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء، "الأمر ليس منافسة وتقديم المساعدات ليس إجباريا أو تبادلا للخدمات بصورة أو بأخرى".

وطلب برايوت في الرسالة من أغنى الاغنياء في تايلاند، تقديم وثيقة تشتمل على ما سيقومون به لمساعدة التايلانديين المتضررين من الوباء.

وجاء في رسالة برايوت: "أنا لا أطلب منكم تبرعات نقدية، ولكنني أريد منكم إقامة مشاريع من شأنها أن تساعد الشعب التايلاندي من جميع الاطياف والقطاعات."

غير أنه زاد من حجم طلباته اليوم الثلاثاء.

وقال: "بعيدا عن العشرين شخصية، إذا كان بإمكان أي شخص أن يقدم أي شيء لكي يساعد الناس، فليفعل ذلك".

وقد تم فرض حالة الطوارئ في تايلاند حتى 30 من أبريل على الأقل. وقال برايوت إنه سوف يبحث يوم الثلاثاءالمقبل مسألة تمديد مرسوم الطوارئ من عدمه.