الدوري الايرلندي يستهدف العودة وسط مشاورات مع الحكومة

يستعد الاتحاد الايرلندي لكرة القدم لإجراء محادثات مع الحكومة لبحث إمكانية استئناف موسم الدوري الممتاز.



وفرضت الحكومة الايرلندية إجراءات احترازية جديدة تحظر وجود تجمعات تضم أكثر من خمسة الاف شخص حتى نهاية اغسطس المقبل مما يعني أن منافسات الدوري الايرلندي الذي لا يحظى بحضور جماهيري كبير في المدرجات، قد يتم استئنافها.



ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن جاري اوينز الرئيس التنفيذي المؤقت لاتحاد الكرة الايرلندي يرغب في إجراء مشاورات مع الحكومة بشأن مصير المباريات المحلية وكذلك المباريات الدولية إذا جرى تمديد الإجراءات الاحترازية حتى سبتمبر المقبل.



وأوضح اوينز "السؤال الواضح، هل بإمكاننا إقامة مباريات دولية في الخريف؟ نحتاج حقا إقامة هذه المباريات وأن تكون الأجواء مواتية لتجمع أعداد كبيرة من المشجعين في سبتمبر".



وأضاف "على الجانب الأخر فإن هذا الأمر يمنحنا فرصة لاستئناف الدوري الايرلندي".



وختم بالقول "إنه مدخل قوي الآن في النقاش الذي سنجريه غدا مع اللجنة التنفيذية للدوري المحلي ، لأنه في وجود خمسة الاف شخص يمكننا الآن استئناف الدوري الايرلندي".



وقررت الحكومة الايرلندية الاسبوع الماضي تمديد القيود المفروضة على حرية التنقل في البلاد بسبب جائحة كورونا حتى الخامس من مايو المقبل.



وتسري في ايرلندا منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي قيود مشددة على حرية التنقل بهدف الحد من انتشار كورونا، كما منعت السلطات الخروج من المنازل، إلا بهدف التسوق أو العمل أو ممارسة الرياضة.