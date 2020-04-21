شكرى ولودريان يبحثان هاتفيا جهود التصدى لكورونا

بحث وزير الخارجية سامح شكرى مع نظيره الفرنسى جان ــ إيف لودريان، أمس، الجهود الدولية للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدــ19).

جاء ذلك فى اتصال هاتفى أجراه شكرى مع لودريان وذلك لبحث مسار التعاون الثنائى بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك، حسبما صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية.

وقال حافظ، فى بيان، إن الاتصال تناول الجهود الدولية للتصدى لجائحة فيروس «كورونا» المُستجد، وسُبل تنسيق الجهود المُشتركة فى هذا الصدد على المستويين الثنائى والدولى.

وبحسب حافظ، بحث الوزيران أوجه التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا فى العديد من المجالات الأُخرى، بما يُحقق المصالح المُشتركة لشعبى البلدين الصديقين. وأضاف أن الاتصال تضمن تبادلا للرؤى حول آخر تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.