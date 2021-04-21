 أردوغان: تركيا استخدمت 165 مليار دولار من احتياطيها النقدي خلال عامين - بوابة الشروق
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أردوغان: تركيا استخدمت 165 مليار دولار من احتياطيها النقدي خلال عامين

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 1:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 1:34 م

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن السلطات استخدمت 165 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لمواجهة التطورات في عامي 2019 و2020 وربما يتم استخدامها "مرة أخرى إذا لزم الأمر"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال أردوغان أمام أعضاء البرلمان في أنقرة، اليوم الأربعاء، إن "البنك المركزي لديه حاليا حوالي 90 مليار دولار من الاحتياطي".

وأضاف أن "تلك الاحتياطيات ربما يتم استخدامها عند الحاجة مرة أخرى أو ربما يتم رفعها إلى أكثر من مئة مليار دولار" في المستقبل، في إشارة إلى إجمالي الاحتياطيات الاجمالية للهيئة النقدية.

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