 الفلبين تطالب العاملين المهاجرين بإرجاء عودتهم في ظل ارتفاع إصابات كورونا - بوابة الشروق
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الفلبين تطالب العاملين المهاجرين بإرجاء عودتهم في ظل ارتفاع إصابات كورونا

مانيلا (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 1:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 1:16 م

طالبت الفلبين العاملين المهاجرين بإرجاء عودتهم للبلاد، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتناقص الأموال المخصصة لفنادق الحجر الصحي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هانز كانداس رئيس إدارة العاملين المهاجرين إن الميزانية المخصصة لمنشآت العزل للعاملين المهاجرين العائدين سوف تنفد بحلول الشهر المقبل.

كما طلب من المواطنين الفلبينيين إرجاء العودة للبلاد لأسباب غير مهمة.

وأضاف" هذا الطلب من أجل حمايتهم. مازلنا لدينا حالات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على التوصل لسبل لمواجهة نقص الأموال.

وسجلت الفلبين اليوم 9227 حالة إصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 962 ألفا و307 حالات، وإجمالي حالات الوفاة 16 ألفا و265 حالة.

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