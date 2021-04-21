 حبس سمكري حلوان 15 يوما لاستيلائه على سيارة طبيبة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حبس سمكري حلوان 15 يوما لاستيلائه على سيارة طبيبة

نهاد القادوم
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:08 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس "أحمد.ا.ح" الشهير بـ"الحج" 37 سنة سمكري سيارات بمنطقة حدائق حلوان، 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على سيارة طبيبة.

وقال المتهم في التحقيقات أمام النيابةأنه أخذ من الطبيبة الأموال لإصلاح السيارة التي قامت بشرائها، ثم فوجئ برفضها استلام السيارة دون سبب، وأنكر استيلاءه على سيارتها بحسب ما قالته في محضر الشرطة.

وكشفت التحريات الأولية صحة ما جاء بأقوال المبلغة، فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة.

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