دبلوماسي روسي: من السابق لأوانه إرسال بعثة حفظ سلام أممية إلى ميانمار

قال مدير قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر إيليتشوف، "إنه من السابق لأوانه إثارة مسألة إرسال بعثة حفظ سلام أممية إلى ميانمار وسط الاحتجاجات المستمرة في البلاد".

وأضاف إيليتشوف، في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الأربعاء: "أن ميانمار ليست الدولة الوحيدة، التي تنشأ فيها صراعات سياسية داخلية بسبب الانتخابات الوطنية".

وأعرب الدبلوماسي الروسي، عن إدانة بلاده للعنف ضد المحتجين السلميين في ميانما، داعيا كل الأطراف إلى الحوار.

وتابع قائلا إن مجلس الأمن الدولي يتابع عن كثب تطور الأحداث في ميانمار، ويدين بشدة أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية، ويدعو إلى الحوار السلمي والمصالحة وفقا لمصالح شعب ميانمار".

وشدد على أن روسيا تتفق تماما مع هذا الموقف المتوازن لمجلس الأمن الدولي.

وأوضح مدير قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، أن الشرط الضروري للجهود المبذولة لحل الأزمة في ميانمار هو الالتزام المستمر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.