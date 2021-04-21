مدبولي والوفد الوزاري المرافق له يعودون لأرض الوطن بعد زيارة سريعة لليبيا

وصل منذ قليل، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد الوزاري المرافق له، إلى مطار القاهرة الدولي، بعد الزيارة والمحادثات الثنائية التي أجراها اليوم بليبيا.

وعقد كل من رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، في العاصمة طرابلس، وذلك عقب انتهاء المباحثات الموسعة التي عقدها الجانبان بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من مسئولي البلدين.

وأعرب مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، عن سعادته الحقيقية في بلده الثاني ليبيا، والتي تعد أول زيارة لرئيس حكومة مصرية منذ فترة طويلة للأراضي الليبية.

وقال : كان من حسن الحظ أن أنال هذا الشرف وأتواجد معكم اليوم مع زملائي من الحكومة المصرية، واسمحوا لي أن أنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية، وتمنياته لكم جميعا بكل النجاح والتوفيق في تحقيق خارطة الطريق ووحدة الأراضي الليبية، وعودة الدولة الليبية القوية المتقدمة، وأن تسهم حكومتكم الرشيدة في تحقيق وتنفيذ كافة المشروعات التي يصبو إليها الشعب الليبي.

وتحدث مدبولي عن عمق العلاقات والروابط القوية التي تربط بين الشعبين لسنوات طويلة وتمتد بجذورها في أعماق التاريخ، وقال: قبل عام 2011 كان هناك الملايين من المصريين الذين يعملون في الأراضي الليبية، إلى جانب علاقات المصاهرة الممتدة على مدار الحقب التاريخية، ونحن الآن في هذه المرحلة نعمل على إعادة هذه العلاقات إلى قمة نضوجها مجددا.