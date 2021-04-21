 الأردن: 18 موقوفا على ذمة قضية زعزعة استقرار المملكة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن: 18 موقوفا على ذمة قضية زعزعة استقرار المملكة

علم الأردن
علم الأردن
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 9:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 9:14 م

أوقفت الجهات الأردنية المختصة، 18 متهمًا بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في قضية تعرف باسم "الفتنة".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة، اليوم الأربعاء، أنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية للمحكمة، بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أمس الثلاثاء، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة، التي تعرضت لها المملكة مؤخراً.

وقال المجالي "إنَّ النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة، والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً، وتبين بنتيجة التحقيق، أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة"، مبينا أنَّ نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة.

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