قال السيناريست مدحت العدل، تعليقًا على كلام إيناس الدغيدي «عمرو دياب هينفذ مسلسله مع نتفليكس رغم إنه رفض واعتذر عن مسلسلك»، إن المطرب لم يعتذر عن مسلسله.

وأضاف العدل، في حوار ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أن المشروع الذي كان بينه وبين عمرو دياب إنتاجي وليس خاصًا بنص، معقبًا: «أنا أشك إن عمرو دياب يعمل مسلسل 30 حلقة، لا عنده وقت ولا جهد إنه يعمل ده».

وذكر أنه من الوارد أن يقدم المطرب عمرو دياب عملًا فنيًا مع منصة «نتفليكس» بسبب قصر حلقات المسلسلات التي تعرض عليها، مضيفًا: «سامي العدل قال لو عمرو دياب عمل ده هدفع 50 مليون جنيه».