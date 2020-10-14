قائد القوات البرية السودانية: القوات المسلحة قادرة على حماية كل شبر من الأراضي المحررة

أكد قائد القوات البرية السودانية وقائد متقدم القضارف الفريق ركن عصام محمد حسن كرار، مقدرة القوات المسلحة السودانية على حماية كل شبر من الأراضي التي تم تحريرها، وانتشار الجيش داخل حدوده لتأمين المناطق الزراعية، لافتًا إلى استمرار انتشار الجيش لاسترداد الأراضي السودانية كافة، حسب حدود 1902.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم الأربعاء، تعهد «كرار» خلال تصريحات صحفية، بحماية الأراضي السودانية الزراعية الخصبة والتي ستدفع بزيادة الإنتاج ورفد الاقتصاد الكلي بالبلاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية الكبرى.

وشدد على عدم الاعتداء على الغير وعبور الحدود، مؤكدا في الوقت ذاته نشر القوات المسلحة داخل الأراضي السودانية؛ لحماية تراب الوطن وتأمين الأراضي للمزارعين السودانيين لزراعتها هذا العام.