تعليق عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

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قررت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء تعليق عضوية سورية بها، لاستخدامها المتكرر للغازات السامة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.

ووافق ثلثا الدول الأعضاء على قرار تجريد سورية من حق التصويت بالمنظمة. وإجمالي الدول الأعضاء بالمنظمة 193 دولة.

وكانت روسيا والصين وسورية ضمن الدول التي صوتت ضد القرار.

وقدمت الاقتراح مجموعة من 46 دولة غربية، رأت أن سورية انتهكت بشكل متكرر اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة للحد من الأسلحة تشرف عليها المنظمة.

واكتسب هذا التوجه زخما جديدا بعدما أشار تقرير صدر الأسبوع الماضي بأصابع الاتهام إلى الجيش السوري في إلقاء قنبلة كلور على منطقة سكنية يسيطر عليها المسلحون في عام 2018.

وفي دمشق، أدانت وزارة الخارجية السورية هذه الخطوة ووصفتها بأنها عدوانية وسياسية وغير شرعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت سورية إن الدول الغربية نفذت "أبشع أساليب الابتزاز والتهديد والبلطجة والضغوط" في إصدار هذا القرار.

وأضافت الوزارة أن الذين وافقوا على تعليق العضوية "تجاهلوا الجهود الكبيرة التي بذلتها سورية خلال السنوات الثماني الماضية منذ انضمامها طوعا إلى المنظمة والتعاون غير المسبوق مع فرق المنظمة".

وترجع عضوية سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي بهولندا، إلى عام 2013.