القبض على 40 متظاهرا ببرلين خلال تظاهرات مناهضة لقيود مكافحة كورونا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على 40 شخصًا، واستعدت لاستخدام خراطيم المياة حال "لزم الأمر" ضد آلاف المحتجين في شوارع العاصمة برلين، على قيود مكافحة (كوفيد-19).

وتمكنت الشرطة في برلين، حسبما ذكرت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الأربعاء، من فض مسيرات مناهضة لحالة الإغلاق المفروضة بعد وقت قصير من احتشاد آلاف الأشخاص في الشوارع بهدف التظاهر.

ويناقش مشرعو البرلمان الوطني تشريعًا جديدًا من شأنه تطبيق القيود لمكافحة الفيروس بصورة موحدة في جميع أنحاء ألمانيا، ولاسيما المقاطعات التي تشهد معدلات عدوى مرتفعة.

وتجمع المتظاهرون خارج مبنى "الرايخستاج" وبطول شارع "17 يونيو" الشهير بالعاصمة، فيما تم تجاهل متطلبات التباعد الاجتماعي، ولم يرتد معظمهم أقنعة الوجه.

وشارك حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف بقوة في الاحتجاجات، داعيًا الحكومة إلى وقف القوانين الجديدة؛ حيث يسمح التشريع المثير للجدل للحكومة الفيدرالية بإجبار الولايات على التصرف واتخاذ إجراءات تتعلق بالأمر.

كما قضت محكمة في برلين، بأن تظاهرات نظمتها ما تسمى بحركة "المفكرين الجانبيين"، الذين يتبنون التفكير الناقد غير القانوني، نظرًا لما تمثله من تهديدات على السلامة العامة.