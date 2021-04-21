الجيش اللبناني: 9 انتهاكات جوية إسرائيلية فوق مناطق الجنوب

كشف الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن تسجيل تسعة انتهاكات جوية نفذتها طائرات إسرائيلية فوق مناطق الجنوب.



وقالت قيادة الجيش -مديرية التوجيه، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام" إنه جرى ليل الثلاثاء/ الأربعاء "تسجيل خمسة خروق جوية نفذتها طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها طيران دائري فوق مناطق الجنوب".



وأشارت إلى تسجيل أربعة "خروق جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب".



وقالت إنه "تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".



يذكر أن إسرائيل تنتهك بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.