حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مواطنيه على الإقبال على الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، وأكد أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتتجاوز البلاد هذه الأزمة الصحية.

وقال في خطاب للأمة في موسكو :"هذه هي الطريقة الوحيدة للتغلب على المرض. لا توجد طريقة أخرى.. فبرجاء التطعيم".

وقال إن روسيا تهدف إلى تحقيق مناعة القطيع بحلول الخريف.

وجاء هذا خلال خطاب ألقاه بوتين أمام المئات من أفراد النخبة السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية.

وكان الجميع تقريبا لا يرتدون كمامات، رغم أن التدابير المعمول بها في روسيا تتطلب ارتداءها في مثل هذه الفعاليات الحاشدة في أماكن مغلقة.

وصرح بوتين (68 عاما) بأنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح الأسبوع الماضي.

وحتى الآن، تم تلقيح عدد قليل نسبيا من الأفراد في البلاد شاسعة المساحة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 146 مليون نسمة.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، تم تقديم الحماية ضد الفيروس لما يزيد قليلا عن 5%.