تستخدم الكتب المصورة تفاعلًا معقدًا للنصوص والصور يمنحها القدرة على نقل المفاهيم بشكل أكثر فعالية وتحفيزا لمشاركة الطلاب، وهذا يجعل الرسوم الهزلية خيارًا جذابًا للمعلمين الذين يحاولون تحسين المعرفة العلمية في صفوفهم.

وتقول كيتلن فورستر، متخصصة في العلوم البيئية في جامعة سيدني: "قد يفكر الناس في الرسوم الهزلية المصورة –الكوميكس- والعلوم على أنهما عوالم متباعدة، ولكن هذا غير صحيح، كلاهما يستطيع التلاقي بأكثر من طريقة، على سبيل المثال العديد من شخصيات الكتب المصورة مستوحاة من علم الأحياء مثل Spider-Man و Ant-Man و Poison Ivy ويمكن أن تكون بمثابة أدوات تعليمية لاكتساب بعض الحقائق الممتعة حول البيئة وعلم الأحياء"، بحسب موقع "ذا كونفيرزيشن".

وقد تمثل القصص المصورة أداة مهمة في تطوير المعرفة العلمية لدى الطلاب، حيث تتمتع القصص المصورة بفوائد مماثلة للكتب المدرسية التقليدية على مستوى توصيل المعلومة للطالب، لكنها يمكن أن تكون أكثر جاذبية، وأظهرت دراسة أجريت على 114 من طلاب الأعمال أنهم يفضلون الروايات المصورة على الكتب المدرسية في التعلم، وفق المنشور في مجلة "لايف سايد إيديوكيشن" عام 2017.

وفي دراسة أخرى في الولايات المتحدة، تم إعطاء طلاب البيولوجيا الجامعيين إما كتابًا دراسيًا أو رواية مصورة، وهي التلميحات البصرية للعالم جاي هوسلر، وتروي قصة شخصية تكتشف علم الرؤية، كقراءة تكميلية لدورة علم الأحياء الخاصة بهم.

وأظهرت كلتا المجموعتين من الطلاب زيادات مماثلة في معرفة الدورة التدريبية، لكن الطلاب الذين حصلوا على الرواية المصورة أظهروا اهتمامًا متزايدًا بالدراسة.

وتقول فورستر إنه غالبًا ما يجد الطلاب المعلومات داخل سرد القصص أسهل في الفهم مما لو تم تقديمها في الكتب المدرسية، بينما يتابع القراء قصة يمكنهم استخدام المعلومات الأساسية وتوظفيها في دراستهم، كما أن الرسوم الهزلية أيضًا تتميز بالاستمرارية، ما يعني أنه يمكن للطلاب قراءة اللوحات ومراجعتها وفهمها وفقًا لسرعتهم الخاصة.

ويمكن أن يؤدي استخدام سرد القصص إلى إضفاء الطابع الإنساني على العلماء من خلال إنشاء شخصيات يمكن الارتباط بها في جميع القصص المصورة، وأداة لإزالة الصور النمطية للعالم الذي يرتدي معطف المختبر.

كما يمكن أن تُظهر الصور دورات حياة الحيوانات التي يحتمل أن تكون خطرة، أو يصعب مواجهتها، مثل مستعمرة نحل العسل، والتي تم تصورها على سبيل المثال من خلال "Clan Apis"، والذي يرصد من خلال قصصه بيولوجيا النحل.