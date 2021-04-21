عودة الشناوي لقائمة الأهلي استعدادا لسموحة

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض مباراة سموحة غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الحارس الأساسي محمد الشناوي بعد غياب عن الفريق لفترة بسبب إصابته بفيروس كورونا، والذي أبعده عن مباراة القمة أمام الزمالك والتي حقق الفريق الأحمر الفوز فيها بنتيجة 2-1.

ويدخل الأهلي مباراة سموحة بدون ظهير أيمن بعد إصابة الثنائي محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام، ويعد أكرم توفيق الاقرب لقيادة الجبهة اليمنى.

وضمت قائمة الفريق كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير.

الوسط: محمود كهربا، وليد سليمان، حسين الشحاتؤ أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، أكرم توفيق، ،طاهر محمد طاهر.

الهجوم: صلاح محسن، مروان محسن، محمد شريف، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا.

ويخوض الفريق مباراة سموحة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء على ملعب «الأهلي we السلام»، بعد أن كان قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف مساء الأحد الماضي.