باكستان تسجل 5499 إصابة جديدة و148 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 5 آلاف و499 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 772 ألفا و381 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت الحكومة الباكستانية اليوم /الأربعاء/ عبر موقعها الإلكتروني، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 148 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و600 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 672 ألفا و619 شخصا بعدما تماثل 5 آلاف و488 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 83 ألفا و162 شخصا.