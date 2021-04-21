تركيا تمدد دعم السياحة وحظر تسريح العمالة مع تزايد أعداد المصابين بكورونا

قررت الحكومة التركية، تمديد حظر تسريح العمالة مع تمديد الدعم الحكومي لقطاع السياحة لمدة شهرين آخرين بهدف مساعدة الاقتصاد التركي المتضرر من جائحة فيروس كورونا.

تأتي الإجراءات الجديدة بعد تخفيض الإنفاق العام وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات خلال مارس الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القول إن العمال الموقوفين عن العمل بسبب تداعيات كورونا سيواصلون الحصول على ثلثي أجرهم حتى نهاية يونيو المقبل.

وبحسب بيانات الحكومة التركية فإن أكثر من 5ر3 مليون شخص استفادوا من برامج الدعم الحكومي لأجور العمالة خلال 2020.

وقال أردوغان إن الحكومة ستقدم بشكل منفصل إعفاءات للمؤسسات السياحية من ضريبة القيمة المضافة.

كانت تركيا عانت من انخفاض أعداد السائحين القادمين إليها بنسبة 70% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2019 بسبب القيود التي فرضتها دول العالم على حركة السفر للحد من انتشار فيروس كورونا، وتراجعت إيرادات تركيا خلال العام الماضي من قطاع السياحة بنسبة 65% سنويا.

من ناحيته قال أحمد آراس عمدة مدينة بودروم السياحية التركية على ساحل بحر إيجة لـ(د.ب.أ) إن المسألة هي "حياة أو موت" بالنسبة للمئات من أصحاب الفنادق الأتراك إذا قررت دول أخرى تعليق رحلات الطيران إلى تركيا خلال العام الحالي بعد قرار روسيا مؤخرا بتعليق تلك الرحلات بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تركيا.

يذكر أن تركيا سجلت حوالي 38ر4 مليون إصابة بفيروس كورونا وحوالي 37 ألف حالة وفاة منذ تفشي الجائحة في العام الماضي.