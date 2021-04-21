متحدث الصحة: 17 مستشفى جاهزة لاستقبال مرضى كورونا بسوهاج

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، شكلت لجنة من قطاعي الطب الوقائي والعلاجي وتوجهوا صباح أمس مع فريق من اللجنة العلمية لمكافحة كورونا لمتابعة تطبيق برتوكولات العلاج في مستشفيات محافظة سوهاج، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن الوزيرة اجتمعت أمس لمعرفة الوضع التفصيلي عن الوباء بالمحافظة، ذاكرًا أنها تابعت نسب الشفاء والإصابات وإشغال الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات.

وأوضح أن منحنى الإصابات بمحافظة سوهاج خلال الموجة الثانية أقل من الأولى، مضيفًا أن معدل الإصابات بلغ 100 إصابة أسبوعيًا خلال الموجة الأولى، فضلًا عن زيادة عدد المستشفيات التي تستقبل مصابي فيروس كورونا من 7 إلى 17 مستشفى.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية في المستشفيات تصل إلى 1482 سريرًا داخليًا، و166 سريرًا في العناية المركزة، و58 جهاز تنفس صناعي، لافتًا إلى عدد المرضى المحجوزين حتى الآن بمستشفيات المحافظة والذي بلغ 398 مريضًا.

ونفى وجود أزمة في أعداد الأسرة المتاحة لمصابي كورونا، قائلًا إنه بطرح عدد الأسرة المحجوزة للمصابين الحاليين، يتوافر 1100 سرير دخلي، و82 سرير رعاية مركزة، و23 جهاز تنفس صناعي شاغرين وجاهزين لاستقبال المرضى.

ولفت إلى نسب التوسع في الأسرة الداخلية لمستشفيات محافظة سوهاج والتي بلغت 32%، و48% لأسرة الرعاية المركزة، و39% لأجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا أنه قبل التوسع كان متاح ما يقرب من 185 سريرًا شاغرًا بمستشفيات المحافظة.