رئيس الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات يطالب بمزيد من الشفافية قبل أولمبياد طوكيو

دعا رئيس الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات لإجراء الفحوص بشكل أكثر شفافية في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وقال ترافيس تيجارت لمجلة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء :" كل دولة يجب أن تنشر العدد الدقيق للفحوص التي أجريت، مع اسم الرياضي، في الوقت الحقيقي. الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لديها هذه المعلومات. يجب أن ينشروها".

وأضاف :"نعتقد أن هذا سيكون عادلا فقط- خاصة في ضوء موقف فيروس كورونا وفضيحة المنشطات في روسيا. لأنه بهذه الطريقة فقط سنجني كلنا الثقة في الرياضيين وعمليات الفحص التي تجرى في جميع أنحاء العالم".

وقال تيجارت إن هناك خوفا من "مجهول كبير" في أولمبياد طوكيو التي تقام في يوليو المقبل" لأنه لسوء الحظ ليس متاحا للعلن من وكم مرة خضع للفحص عالميا".

ووفقا لتيجارت فإن أولمبياد ريو 2016 كان لديها 1913 رياضيا في 10 رياضات لديهما أعلى معدلات تعاطي المنشطات ولم يتم فحصهم ولو مرة واحدة قبل الأولمبياد. من غير المقبول أن يحدث شيئا مثل هذا".