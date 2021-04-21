حافلة الإسماعيلي تتجه إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق

اتجهت اليوم حافلة الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، إلى مدينة الإسكندرية من أجل الدخول في معسكر مغلق اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمدة خمسة أيام سيتخللهم مباراتين وديتين، أمام نادي فاركو يوم السبت المقبل، ثم الأحد أمام سموحة علي أن يختتم الفريق معسكره يوم الاثنين و يعود إلى الاسماعيلية .

ويسعى ايهاب جلال المدير الفنى للدراويش لفرض مزيد من الهدوء و الاستقرار علي لاعبوا الفريق سعيًا للإستمرار في تحقيق النتائج الطيبة بعد الفوز الاخير الذي حققه الفريق علي حساب المصري البورسعيدي.

ويستعد الاسماعيلي لملاقاة نادي الإنتاج الحربي مطلع شهر مايو المقبل، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري العام المصري خلال نسختها الجارية 2020-21.