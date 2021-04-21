 الأزمة تتفاقم.. طاهر وديانج ينضمان لمصابي الأهلي في مباراة سموحة - بوابة الشروق
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الأزمة تتفاقم.. طاهر وديانج ينضمان لمصابي الأهلي في مباراة سموحة

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:03 م

تفاقمت أزمة المصابين في صفوف فريق الأهلي خلال مباراته أمام سموحة، اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري.

لم يقدر الثنائي طاهر محمد ولاعب الوسط المالي اليو ديانج على استكمال اللقاء لشكواهما من آلام عضلية، وتم استبدالهما خلال الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني ليشارك مكانهما محمود كهربا وناصر ماهر.

وغادر ثنائي الأهلي الملعب والنتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويعاني بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من غيابات عديدة في صفوف الفريق بسبب إصابات مختلفة، حيث تضم القائمة 9 لاعبين، وهم علي معلول، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، محمد هاني، جونيور أجايي، محمود متولي، حمدي فتحي، كريم نيدفيد ومحمد محمود.


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