رئيس الرعاية الصحية: إلغاء التعاملات الورقية بالوحدات والمراكز الطبية

الدكتور أحمد السبكي: إتاحة سبل الدفع الإلكترونى للمساهمات بالوحدات والمراكز

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الوحدات الصحية والمراكز التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل جميع خدماتها مميكنة بمعنى أنه تم التخلص الكامل من الورقيات.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال تدشين دخول وحدة صحة الكاب ببورسعيد التشغيل الكامل لتقديم خدمات طب الأسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أن جميع الخدمات بالوحدات والمراكز مميكنة وبها نظام إمداد دوائي يستهدف توفير الدواء والتنبؤ بأي نواقص وتوفيرها سريعًا.

وكشف الدكتور أحمد السبكي عن الربط الإلكتروني للمعامل مع العيادات والصيدليات مع توفير إمكانية الدفع الإلكتروني للمساهمات التي يقوم المنتفع بسدادها مع الحصول على الخدمة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن المراكز والوحدات الصحية هي بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الصحية، مؤكدًا أنها تغطي 80% من احتياجات المنتفع الصحية وذلك حسب أحدث النظم الصحية العالمية.

وتابع الدكتور أحمد السبكى: "الوحدة الصحية تخدم 5 آلاف أسرة بينما المركز يخدم 10آلاف أسرة لافتًا إلى أن الوحدة بها مختلف التخصصات الطبية الأساسية (الباطنة، الاطفال، أمراض النساء، التطعيمات، تنظيم الأسرة، الأسنان، المعمل، الصيدلية)"، مضيفًا أن محافظة بورسعيد بها 32 وحدة ومركز لطب الأسرة تقدم الخدمات الطبية للمنتفعين.

واستكمل الدكتور أحمد السبكي، أنه يتم العمل بالوحدات من خلال نظام عمل مميكن يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بجودة عالية، حيث تشمل دورة العمل بالوحدة الصحية الحجز للكشف عبر الكول سنتر 15344 لضمان عدم التكدس ومنعًا للإزدحام والوقاية من فيروس كورونا، ثم بدء الزيارة بقياس العلامات الحيوية للمريض، وتسجيل التقييم الطبي والتشخيص بالسجلات الطبية الإلكترونية للحالة المرضية والتي تساعد الطبيب على التشخيص والعلاج السليم للحالات فيما بعد بناء على معرفة التاريخ المرضي للحالة، ثم يليها إجراء الفحوصات الطبية المعملية أو الأشعة إن استدعى الأمر وفقًا لتوجيهات الطبيب، وكذلك تحديد الأدوية للمريض وصرفها من الصيدلية، فضلًا عن نظام الإحالة إلى المستشفيات في حالة الاحتياج لتلقي الخدمات الصحية الثانوية والثالثية كالعمليات والتدخلات الجراحية وغيرها من الخدمات الصحية المتقدمة.

وأشار السبكي، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل، يمثل نقلة نوعية للقطاع الصحي في مصر، بما يضمنه من علاج لكل المصريين، وتوفير خدمات صحية متميزة وفق أحدث المعايير الدولية، وتتكفل فيه الدولة بعلاج غيرالقادرين، ويغطي جميع الاحتياجات الصحية للمرضى بدءًا من الفحص الطبي المبدئي، ومرورًا بالأشعات والتحليل الطبية، ووصولًا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية، والذي يعيد بناء ثقة المواطن في النظام الصحي المصري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.