مايكروسوفت تستعد لإطلاق خدمة الكمبيوتر السحابي في يونيو المقبل

تستعد شركة (مايكروسوفت)،وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات، متخصصة في تصنيع وتطوير برمجيات الحاسوب وأنظمة التشغيل وألعاب الفيديو، لإطلاق خدمة الكمبيوترات الشخصية السحابية في شهر يونيو أو أوائل شهر يوليو المقبل.

وذكرت موقع "جادجيتس 360" نقلا عن مصادر مقربة بالشركة، أن خدمة الكمبيوتر السحابي تمكن المستخدمين من استخدام أنظمة تشغيل الويندوز والدخول على سطح المكتب الشخصي الخاص بهم وتشغيل كل التطبيقات والدخول على البيانات من خلال شبكة الإنترنت، وذلك من خلال سيرفرات ضخمة ستتيحها الشركة للعملاء في مقابل تكلفة لم تحددها الشركة بعد.

وسيتم إطلاق هذه الخدمة خلال مؤتمر مايكروسوفت السنوي لشركائها حول العالم، والذي من المقرر انعقاده في 14 يوليو المقبل، حتى تتمكن الشركة من الترويج لهذه الخدمة من خلال شركائها العالميين.

وتمكن هذه الخدمة العملاء من استخدام نظام تشغيل ويندوز الافتراضي والذي يقدم للعملاء نسخة مؤمنه ومحدثة من نظام تشغيل يعرف باسم "ازور" والذي يمكنه تأمين بيانات الموظفين والتحكم في التطبيقات التي يرغبون في استخدامها على أجهزة الحواسب الشخصية الخاصة بهم.