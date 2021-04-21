رئيس الوزراء العراقي يطلق حملة استثمار شاملة يشارك بها العراقيون والأجانب

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إطلاق حملة استثمار شاملة يشارك بها المستثمرون العراقيون والأجانب، داعيا إلى التنسيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار والوزارات للإسراع في إنجاز المشروعات الاستثمارية.

وقال الكاظمي، خلال زيارته للهيئة الوطنية للاستثمار، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليومرالأربعاء، إن هيئة الاستثمار لها دور كبير في عملية أعمار البلد، ولذا يجب تقويمها وإصلاحها من الأخطاء السابقة، كما أن هناك خللًا في البنى التحتية للبلد وتأسيس خاطئ وهذه الفوضى يجب العمل على أن تنتهي وفق خطط واستراتيجيات مستدامة.

وأضاف: "نعمل بكل جد على إطلاق حملة استثمار شاملة يشارك بها المستثمرون العراقيون والأجانب، العراق بلد عظيم وفيه مواهب كبيرة، وعلينا العمل بجدية للاستفادة منها وتشجيع المستثمرين للعمل على مشروعات استراتيجية في البلد".

وأوضح أن الاستثمار يوفر حياة أفضل للعراقيين، ويقلل من الضغط على الحكومة في مجال التعيين، حيث سيوفر فرصًا كثيرة للعاطلين عن العمل، مؤكدًا أن الإجراءات البيروقراطية والفساد من الأسباب التي تعرقل الاستثمار ونعمل جاهدين على معالجتها، وكما بدأنا بحملة على الفساد يجب البدء بحملة كبرى للاستثمار.

وشدد على أنه سيتابع شخصيا ملف الاستثمار وسيحاسب وفق القانون أي تقصير في إصلاح الوضع الخاطئ الموروث عن السابق، محذرًا في الوقت ذاته من التساهل مع الفاسدين أو المخالفين أو ما يضر بالمصلحة الوطنية للبلد.

وأشار إلى أن القرارات التي اتخذها اليوم بخصوص المشروعات المتلكئة وغير المنجزة وسحب تراخيصها سيتم مهاجمتها من قبل الفاسدين ولكننا ماضون بها وهي جزء من مشروعنا الإصلاحي.