هالة زايد: معاملة الليبيين كالمصريين في مستشفيات الصحة من حيث الأسعار والخدمات

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر أرسلت 30 طنًا من الأدوية ومستلزمات كورونا منذ يومين إلى اليمن، مشيرة إلى أن الطائرة المصاحبة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حملت 5 أطنان أخرى.



وأضافت زايد، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أن «معاملة الأشقاء الليبيين في مستشفيات الصحة ستكون مماثلة لمعاملة المصريين من حيث الأسعار والخدمات بدءًا من اليوم»، معلنة عن «إرسال وفود من الأطباء والتمريض للعمل لمدة 6 أشهر في شكل دورات».



وأشارت إلى العمل على إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية وإنشاء هيئات على غرار هيئة التأمين الصحي الجديد وهيئة الدواء والشراء وسلامة الغذاء وبرامج الزمالة المصرية.



من جانبه لفت، الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه أجرى لقاء مع وزير النفط الليبي، موضحًا أنهما اتفقا على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة سابقًا مع توسيع نطاقها وتطويرها.



وتابعت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنها اتفقت مع وزير الاقتصاد الليبي على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي بحيث يضم كل عناصر الاستثمار في ليبيا.



وذكرت أنه تم الاتفاق على مراجعة بعض الاتفاقيات السابق توقيعها منذ عام 2009، قائلة إنها «من الممكن أن يكون لها أثر إيجابي على معدلات التبادل التجاري والاستثمار بشكل عام».



وعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ظهر أمس الثلاثاء، جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم خلالها تناول العديد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الدبيبة، خلال اللقاء على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيدا بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن في ليبيا.



وبحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف هذه القضايا.



