كهربا ينفعل بعد عرض فيديو مهاجمة إبراهيم سعيد له: هتكلموني في الكرة ماشي بره لا

انفعل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، بعد عرض الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو لكابتن إبراهيم سعيد، وهو يتحدث عن أزمة كهربا مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وأن أداء اللاعب مع النادي الأهلي منذ انتقاله أقل بكثير من الذي كان مع الزمالك واتحاد جدة السعودي.

وطالب خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، الإعلامية بسمة وهبة بإزالة الفيديو، رافضًا استكمال الحلقة.

وقال: «هتكلموني في الكرة ماشي بره الكرة لا.. وأنا مش هكمل الحلقة»، مضيفًا أنه لن يتحدث عن أحد خلال الحلقة لأنه لا يريد عداوة معهم.